Футбол
Матч ТВ«Ростов» подписал Пояркова и отдал его в аренду «Рубину»
«Ростов» объявил о переходе в команду защитника «Локомотива» Николая Пояркова. Нынешний сезон 19-летний футболист проведет в составе «Рубина» в качестве арендованного игрока.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Происшествия
В Липецке в цирке-шапито лев напал на женщину
Свободная Пресса 15:19
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс 01:25
Культура
Умер известный украинский спортивный журналист Жураховский
Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни.
Газета.Ru 15:36
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 200 показали на первых снимках
Ранее сообщалось, что новое поколение Toyota Land Cruiser с индексом «300» выйдет в 2021 году.
Автоновости дня 01:31
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке, сообщает агентство IRNA.
РИА Новости вчера в 10:19
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Армия и оружие
Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию
ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
Известия 17:01
Политика
В России вступили в силу новые правила призыва в армию
В России в воскресенье 1 сентября вступили в силу изменения, внесенные в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Московский Комсомолец вчера в 02:24
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Политика
Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
Интерфакс 13:46
Экономика
СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию
Покупателем выступит «Татнефть» СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг.
Коммерсантъ 04:07
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Футбол
Бендтнер перешел из «Русенборга» в «Копенгаген»
Бомбардир.ру 18:58
Политика
В экономике Ливана ввели чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения в экономике Ливана ввел премьер-министр страны Саадо Харири 2 сентября, сообщает ТАСС.
Красная весна 15:24
Здоровье
Почему разрыв сердца происходит у здоровых на вид людей. Три причины
По данным портала "Рамблер/доктор", есть три причины, по которым может случиться разрыв сердца у людей, которые ранее не жаловались даже на здоровье.
Smolnarod.ru 18:02
Футбол
Гендиректор «Уфы»: «Думаю, Игбун будет одним из сильнейших игроков «Динамо»
Bookmaker-ratings.ru 11:22
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Происшествия
Суд арестовал фигурантку «дела Абызова»
Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест новой фигурантки дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Интерфакс 13:11
Футбол
Защитник Брызгалов стал игроком «Факела»
Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.
Матч ТВ 18:17
Происшествия
Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение
Бывшему заместителю начальника отдела полиции "Навлинский" предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в управлении СК по Брянской области.
Российская газета 09:24
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01