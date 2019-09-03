Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Ростов» подписал Пояркова и отдал его в аренду «Рубину»

«Ростов» объявил о переходе в команду защитника «Локомотива» Николая Пояркова. Нынешний сезон 19-летний футболист проведет в составе «Рубина» в качестве арендованного игрока.
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«Ростов» объявил о переходе Пояркова из «Локомотива» и отдал его в аренду «Рубину»

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