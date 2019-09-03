Футбол
Матч ТВ«Ростов» подписал Пояркова и отдал его в аренду «Рубину»
«Ростов» объявил о переходе в команду защитника «Локомотива» Николая Пояркова. Нынешний сезон 19-летний футболист проведет в составе «Рубина» в качестве арендованного игрока.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
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Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
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РБК 17:35
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
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Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
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Джастин Уильямс завершил карьеру в НХЛ
Нападающий Джастин Уильямс завершил карьеру в НХЛ. Он не присоединился к «Каролине» в начале наступающего сезона.
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Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
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Зеленский поручил отменить на Украине мораторий на продажу земли
Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил отменить в стране мораторий на продажу земли – он предложил до 1 октября 2019 года внести в украинский парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.
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В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.
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Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
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Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
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Лишь гравитация светила предохраняет его от дезинтеграции. В конце жизненного цикла звезды баланс между двумя этими силами нарушается.
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Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Здоровье
Бананы оказывают благоприятное влияние на организм
Бананы содержат много клетчатки, поэтому являются отличным перекусом для спортсменов после тренировки.
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Авто
В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей
В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
32CARS.ru 01:02
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Ташаева
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат 15:05
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Майкл Пенс пообещал Украине поддержку в сфере энергетики
Вашингтон поддержит Украину в сфере энергетики.
Новостной фронт 17:53
Футбол
Икарди официально стал игроком «ПСЖ»
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Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался воспоминаниям
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Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
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Крым и Сирия подписали договор о поставках сельхозпродукции
В Дамаске крымско-сирийский торговый дом «Содружество» подписал контракт на поставки сирийской сельхозпродукции в Россию, сообщает 2 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на директора торгового дома Сергея Голяндина.
REGNUM 16:55
Политика
Соглашение с Польшей по 5G призвано противостоять Китаю, заявили в США
Декларация о безопасности создания сетей 5G, которая была накануне подписана в Варшаве премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майклом Пенсом, призвана противодействовать Китаю и якобы его попыткам использования китайских компаний для сбора разведданных, говорится в сообщении Белого дома.
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Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Общество
Пугающее создание с щупальцами выловили на Аляске
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