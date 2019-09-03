Футбол
Sportbox.RU«Ростов» подписал Пояркова и отдал его в аренду «Рубину»
«Ростов» объявил о переходе в команду защитника «Локомотива» Николая Пояркова. Нынешний сезон 19-летний футболист проведет в составе «Рубина» в качестве арендованного игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ростов» объявил о переходе Пояркова из «Локомотива» и отдал его в аренду «Рубину»
Sport24.ruвчера в 17:33
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru вчера в 05:20
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Культура
Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию
OAnews вчера в 07:26
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» обсудили подготовку к саммиту
В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что четырёхсторонняя встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины «должна приводить к конкретным результатам», намекая на то, что предыдущие встречи к серьёзным конкретным результатам не привели.
REGNUM 02:16
Общество
В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа
Газета.Ru 01:50
Экономика
Минкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»
Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика
Бывший украинский министр назвал потери Киева от блокады Крыма
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире телеканала «112 Украина», что из-за блокады Крыма страна ежегодно теряет более миллиарда долларов.
Lenta.ru 01:13
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Вести.Ru вчера в 23:04
Армия и оружие
Подразделения РЭБ заглушили секретную связь «противника» на Алтае
Российская газета 03:17
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Театры
РАМТ ищет театральных специалистов для нового проекта
К участию приглашаются представители любых театральных профессий с высшим образованием и опытом работы в театре или независимых проектах: режиссеры, драматурги, художники, композиторы и хореографы.
Театрал 02:04
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Экономика
Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС
Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.
Ведомости вчера в 17:03
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка
Футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко скоро станут родителями во второй раз.
Passion.ru 02:59
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Экономика
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Армия и оружие
В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Музыка
Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
ТАСС 02:32
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости вчера в 18:04
Общество
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
Вести.Ru 01 сентября в 05:10
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия
В Иркутской области подросток убил ножом сверстника
В городе Усть-Кут подросток во время ссоры со сверстником нанес ему удары ножом, отчего мальчик скончался.
Российская газета 02:52
Шоу-бизнес
Роза Сябитова оценила шансы Натальи Поклонской снова выйти замуж
Главная сваха страны и телеведущая Роза Сябитова высказалась по поводу шансов депутата Госдумы Натальи Поклонской снова выйти замуж.
Вечерняя Москва вчера в 21:56