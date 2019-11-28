Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Ростов» показал, как готовится к матчу с «Уралом»

Ростов — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Дмитрий Чистяков
Арсений Логашов
18′
Алексей Козлов
41′
55′
Отман Эль-Кабир
Павел Погребняк
Арсений Логашов
62′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
65′
68′
Артем Фидлер
70′
Денис Поляков
71′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Алексей Ионов
Александр Долгов
82′
84′
Андрей Егорычев
90′+2′
Владимир Ильин
«Ростов» на клубном канале в ютубе показал, как готовится к матчу 18-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом». Перед началом занятия пресс-служба ростовчан поговорила со шведом Деннисом Хаджикадуничем.
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