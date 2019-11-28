«Ростов» на клубном канале в ютубе показал, как готовится к матчу 18-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом». Перед началом занятия пресс-служба ростовчан поговорила со шведом Деннисом Хаджикадуничем.

«Ростов» показал, как готовится к матчу с «Уралом»

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