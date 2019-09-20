Футбол

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-Дону«Ростов» пригласил теннисиста Даниила Медведева и его отца на матч

Футбольный клуб «Ростов», в свою очередь, обратился к теннисисту с просьбой «не переобуваться» и пригласил его с отцом на матч.
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«Ростов» в своём официальном «твиттере
» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.
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«Не спешите переобуваться». «Ростов» пригласил Даниила Медведева с отцом на свой матч

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