с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов», в свою очередь, обратился к теннисисту с просьбой «не переобуваться» и пригласил его с отцом на матч.

«Ростов» пригласил теннисиста Даниила Медведева и его отца на матч

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