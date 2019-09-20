Футбол
Блокнот Ростов-на-Дону«Ростов» пригласил теннисиста Даниила Медведева и его отца на матч
Футбольный клуб «Ростов», в свою очередь, обратился к теннисисту с просьбой «не переобуваться» и пригласил его с отцом на матч.
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с чего всё началось
«Ростов» в своём официальном «твиттере» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.Чемпионат04:01
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Политика
Додон заявил о хороших темпах перезагрузки отношений России и Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.
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Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Транспорт
Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам
В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Общество
Секс-символ Италии Софи Лорен отмечает 85-летие
Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен 20 сентября празднует свой юбилей.
RuNews24.ru 05:44
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
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Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
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REGNUM 04:42
Здоровье
Полезные привычки оказались вредными для здоровья
Как ни странно, но некоторые привычки довольно опасны для здоровья, хотя закрепились в обществе, как полезные.
Московский Комсомолец 18 сентября в 23:37
Футбол
Кокорин прошел медосмотр в «Зените»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
OAnews 18 сентября в 02:54
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
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Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Финансы
ФРС США снизила ставку второй раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, второй раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - с 2–2,25 до 1,75–2%.
РЕН ТВ 18 сентября в 14:20
Единоборства
Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru 08:03
Единоборства
Стипе Миочич и Даниэль Кормье проведут третий бой
В минувший четверг президент UFC, Дана Уайт, подтвердил планы промоушена организовать третий бой между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем, как только действующий чемпион будет достаточно здоров для того, чтобы завершить трилогию.
FightTime.ru 00:59
Происшествия
В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове
Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
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Коммерсантъ 09:17
Авто
Lada Granta Drive Active выпустят только в кузове «седан»
Компания АвтоВАЗ будет выпускать автомобиль LADA Granta Drive Active исключительно в качестве седана.
Car.ru 17 сентября в 10:01
Политика
Аксенов переизбран главой Крыма на второй срок
Известия 05:45
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото
Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.
Актуальные Новости 05:54
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Политика
В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство
Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.
RT на русском 07:50
Кино
«Яндекс» выявил самые популярные сцены из сериала «Друзья»
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Известия 09:22
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
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Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18