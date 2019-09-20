Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Ростов» пригласил теннисиста Медведева на домашний матч

Футбольный клуб «Ростов» пригласил четвертую ракетку мира Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды, посоветовав взять ракетку. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба в официальном Twitter-аккаунте.
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«Ростов» в своём официальном «твиттере
» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.
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