Футбол
Советский спорт«Ростов» примет «Урал» в 18-м туре премьер-лиги
Дмитрий Чистяков
Арсений Логашов
|18′
Алексей Козлов
|41′
|55′
Отман Эль-Кабир
Павел Погребняк
Арсений Логашов
|62′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
|65′
|68′
Артем Фидлер
|70′
Денис Поляков
|71′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Алексей Ионов
Александр Долгов
|82′
|84′
Андрей Егорычев
|90′+2′
Владимир Ильин
Ростов
|Вратарь
1
|Защитник
5
28
34
|Полузащитник
8
17
|Нападающий
14
18
Урал
|Вратарь
31
|Защитник
3
15
19
27
|Полузащитник
6
10
18
|Нападающий
11
Ростов сыграет дома с Уралом в матче 18-го тура премьер-лиги. После 17 туров Ростов набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у Урала 20 очков и восьмая позиция. В матче первого круга 3 августа команды сыграли в Екатеринбурге вничью (2:2).
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Советский спортвчера в 02:48
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