Футбол

Советский спортСоветский спорт«Ростов» примет «Урал» в 18-м туре премьер-лиги

Ростов — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Дмитрий Чистяков
Арсений Логашов
18′
Алексей Козлов
41′
55′
Отман Эль-Кабир
Павел Погребняк
Арсений Логашов
62′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
65′
68′
Артем Фидлер
70′
Денис Поляков
71′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Алексей Ионов
Александр Долгов
82′
84′
Андрей Егорычев
90′+2′
Владимир Ильин
Ростов сыграет дома с Уралом в матче 18-го тура премьер-лиги. После 17 туров Ростов набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у Урала 20 очков и восьмая позиция. В матче первого круга 3 августа команды сыграли в Екатеринбурге вничью (2:2).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Бубнов: Победа над «Уралом» важна для «Ростова» в психологическом плане

Советский спортвчера в 02:48

«Ростов» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Чемпионатвчера в 05:32

Футбол, РПЛ, Ростов - Урал, Прямая текстовая трансляция

Sport.ruвчера в 07:30

«Ростов» — «Урал». Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 06:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Газета.Ru вчера в 22:10
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости вчера в 06:46
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru вчера в 09:12
Политика

Эрдоган объявил дату запуска газопровода «Турецкий поток»

Южный Федеральный вчера в 22:36
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка для фотокамер, духов и туалетной воды, шин, мужской и женской одежды из искусственной или натуральной кожи и из трикотажа.
Коммерсантъ 00:31
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

Sports.ru 29 ноября в 15:47
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК 00:20
Общество

Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают лесные пожары в Амазонии.
РИА Новости вчера в 17:38
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
Космос

Rocket Lab перенесла запуск частично многоразовой ракеты Electron

Напомним, разработка сверхлёгкой ракеты Electron была завершена в 2017 году, с 2018 года компания Rocket Lab начала осуществление коммерческих запусков.
REGNUM 01:46
Футбол

«Витесс» объявил об уходе Слуцкого

Евро-футбол.ру вчера в 08:13
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости вчера в 10:12
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Экономика

Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря

Закон, вступающий в силу 1 декабря, запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы, процентная ставка которых превышает один процент в сутки, или 365 процентов в год.
РИА Новости 00:00
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Армия и оружие

Украинский офицер убил солдата из-за нежелания воевать, заявили в ДНР

Командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины убил военнослужащего из-за его желания дезертировать из зоны боевых действий в Донбассе, сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на управление народной милиции ДНР.
РИА Новости 01:13
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru вчера в 08:19
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".
Примечания вчера в 01:34
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru вчера в 15:39
Наука

Робот-лаборант провел за год 100 тысяч экспериментов

МедиаПоток вчера в 07:05
Армия и оружие

В Британии признали превосходство российской артиллерии

News.ru вчера в 08:51
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor вчера в 00:52
Происшествия

В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей

В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Известия вчера в 21:23
Здоровье

В Новочеркасске из инфекционной больницы уволились все врачи

В городе Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов. Об этом сообщили в мэрии города.
КП - Ростов-на-Дону вчера в 03:30
Политика

National Interest рассказал о самых странных советских автоматах

Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.
РИА Новости 01:19
Происшествия

В США при крушении самолета погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
РБК вчера в 23:03
Общество

Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»

В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Известия вчера в 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ростов Арена
Стадион
Футбольный стадион в Ростове-на-Дону, построенный в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное