Футбол

Говорит МоскваГоворит Москва«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном для Павла Мамаева матче

Мамаев был заявлен в стартовом составе и на 54-й минуте ушёл с поля после замены.
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Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
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