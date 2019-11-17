Футбол
Российская газета«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев. Во время перерыва на матчи национальный сборных футбольные клубы "Краснодар" и "Ростов" провели контрольный матч.
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Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
Общество
Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье
Сразу несколько прогностических центров сходятся во мнении, что во второй половине дня понедельника в Приморье резко похолодает.
ВЕСТИ: Приморье 07:22
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Общество
Хакер взломал сеть Wi-fi в Сапсане за 20 минут по пути из Петербурга
Пользователь «Хабра» keklick1337 написал, как взломал wi-fi поезда «Сапсан» по пути из Петербурга в Москву и получил доступ к данным всех пользователей.
МР7.ру 12:13
Политика
В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:51
Космос
Китай испытал космический модуль для посадки на Марс
RuNews24.ru 15 ноября в 01:04
Футбол
Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией
На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
РЕН ТВ вчера в 16:05
Политика
В Иране на фоне акций протеста отключили Интернет
В связи с массовыми протестами власти Ирана отключили Интернет.
Life.ru 06:26
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Футбол
Португалия вышла в финальную часть Евро-2020
Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.
Российская газета 11:33
Спорт
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Газета.Ru 11:42
Общество
«Нафтогаз» заявил о критической ситуации с отоплением под Львовом
В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Взгляд.ру 13:48
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Молодожены охотно признаются друг другу в любви в социальных сетях и появляются вместе на светских мероприятиях, но под одной крышей так и не живут.
Kleo.ru 04:08
Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Актуальные Новости 14 ноября в 08:21
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Газета.Ru 11:19
Культура
В Подмосковье открылась уникальная выставка работ Марка Шагала
В Подмосковье, в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась выставка «Шагал: между небом и землей».
Свободная Пресса 15 ноября в 17:10
Космос
Двигатель Холла для лунной станции испытали на полной мощности
AEPS станет ключевым компонентом электродвигательного модуля PPE лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway.
Хайтек+ 15 ноября в 04:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru 05:29
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Фигурное катание
Ирина Слуцкая: «На VIP-трибунах Гран-при России было много народа, а олимпийские чемпионы искали места на пластмассовых сидушках. Стыдно за державу»
Sports.ru 13:29
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости 10:28
Футбол
«Химки» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ. Встречу обслуживал Вилков
В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» обыграли «Чертаново» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки».
Чемпионат 11:38
Гаджеты
Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD
В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.
iXBT.com 12:45
Хоккей
«Витязь» проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб за шесть минут
«Витязь» по ходу игры выигрывал со счетом 2:0, но затем пропустил шесть шайб подряд, при этом пять из них в течение шести минут.
Sport24.ru 11:56