Футбол
Российская газета«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев. Во время перерыва на матчи национальный сборных футбольные клубы "Краснодар" и "Ростов" провели контрольный матч.
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Учебный Як-130 станет полноценным боевым самолетом
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Молдова — Исландия 1:2
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Франции одержала победу над командой Албании.
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение со счётом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».
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Общество
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Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Шоу-бизнес
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Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
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Пьер Гасли: Я никогда не забуду этот подиум
Гонщик Toro Rosso Пьер Гасли стал автором главной сенсации на Гран При Бразилии.
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В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Футбол
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Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
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Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Шоу-бизнес
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Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
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Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
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Ротару вернется в Россию на заработки
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Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
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