Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев. Во время перерыва на матчи национальный сборных футбольные клубы "Краснодар" и "Ростов" провели контрольный матч.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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