"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев. Во время перерыва на матчи национальный сборных футбольные клубы "Краснодар" и "Ростов" провели контрольный матч.

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