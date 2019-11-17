Футбол
Московский КомсомолецМамаев сыграл первый матч после освобождения
Российский футболист Павел Мамаев провел первый матч после освобождения из колонии по делу о драке, в которой он участвовал вместе с другим футболистом Александром Кокориным.
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Технологии
В России создадут проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего
Преимущества нового реактора В 2018 году Росатом принял новую стратегию развития российской атомной энергетики, базовым положением которой обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла.
РИА Новости 19:37
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.
Газета.Ru 19:18
Политика
Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
LentaChel.ru 06:20
Автоспорт
Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло, он сумел финишировать только на 14-м месте.
RT на русском 15:27
Общество
ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
РИА Новости 03:52
Наука
Фронтир нейронаук. Созданы красные сенсоры для кальциевого имадженинга
Авторы предложили сразу две «линейки» сенсоров: красный RCaMP3 (пик интенсивности около 600 нм), который создан на основе одного из самых ярких красных флуоресцентных белков, известных на настоящий момент (mRuby3) и сенсор дальнего красного диапазона, Far Red (FR)-GECOs (пик интенсивности более 650 нм), который основан на белке mKelly.
Индикатор 09:20
Политика
Помощник Пенса назвала разговор Трампа с Зеленским неуместным
Напомним, в Конгрессе США продолжается рассмотрение дела об импичменте в отношении действующего президента США Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 21:15
Происшествия
После трагедии в благовещенском колледже пройдут занятия с психологами
Вместо учебных занятий в благовещенском колледже, где произошла стрельба, пройдут групповые консультации с психологами.
REGNUM 19:58
Футбол
Матч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой
Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
Кавказский узел 13:09
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
РИА Новости 10:09
Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
News.ru 16:34
Транспорт
Важная дорога перекрыта из-за снегопада во Владивостоке
Во избежание трагедий ГАИ Владивостока приняло решение перекрыть объездную дорогу Седанка — Патрокл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 18:44
Кино
Дуэйн Джонсон показал фото в образе Чёрного Адама
Новый пост Джонсон выложил в своем Instagram и сопроводил это рассказом о том, что как и большинство детей он мечтал стать супергероем.
Moi-portal.ru 15 ноября в 01:03
Здоровье
Какие фрукты богаты белком, поведали диетологи
Диетологи назвали фрукты, которые богаты белком.
Пишет Омск 09:04
Финансы
«Известия»: Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ
Как сообщают "Известия", также планируется формулирование четких правил отбора проектов, реализация которых будет осуществляться за счет средств из ФНБ.
ТАСС 18:10
Технологии
Сбербанк сделал заявление о банковских картах
Сервис досрочного перевыпуска дебетовых карт стал доступен пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», сообщает DEITA.
Deita.ru 19:40
Экономика
Страны БРИКС обсудили возможность замены доллара на криптовалюту
В рамках группы БРИКС может быть создана единая платежная система с использованием криптовалюты, заявил глава РФПИ и член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
РБК 15 ноября в 02:03
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Lenta.ru 15:00
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
РИА Новости 10:31
Происшествия
Три тысячи жителей Корсакова остались без тепла из-за аварии
Сообщается, что из-за аварии около трех тысяч жителей 22 многоквартирных домов по улицам Лермонтова, Морская и Приморский бульвар остались без теплоснабжения.
REGNUM 19:12
Футбол
Роналду: газон в Люксембурге был похож на картофельное поле
Как вы видели, он выглядел как картофельное поле. Я не знаю, как команды такого уровня могут играть на газонах такого качества.
News.ru 14:14
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Футбол
«Урал» стал победителем турнира на Кипре
Спорт-Экспресс 14:23
Происшествия
В Благовещенске нетрезвый мужчина угрожал ножом горожанам
По информации паблика, нетрезвый мужчина пытался напасть с ножом на группу молодых людей.
АСН24 01:58
Транспорт
Столб посреди трассы во Владимирской области попал на видео
Житель Владимирской области опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен столб электропередач, расположенный прямо посреди дороги, ведущей из населенного пункта Фоминки в Заозерье.
Ридус 14:10
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31