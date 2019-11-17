Российский футболист Павел Мамаев провел первый матч после освобождения из колонии по делу о драке, в которой он участвовал вместе с другим футболистом Александром Кокориным.

Мамаев сыграл первый матч после освобождения

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