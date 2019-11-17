Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМамаев сыграл первый матч после освобождения

Российский футболист Павел Мамаев провел первый матч после освобождения из колонии по делу о драке, в которой он участвовал вместе с другим футболистом Александром Кокориным.
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В России создадут проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего

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Вместо учебных занятий в благовещенском колледже, где произошла стрельба, пройдут групповые консультации с психологами.
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Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
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Как вы видели, он выглядел как картофельное поле. Я не знаю, как команды такого уровня могут играть на газонах такого качества.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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