Футбол
Известия«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче Мамаева после колонии
Игра прошла в Краснодаре в воскресенье, 17 ноября. Единственный гол в ворота «Ростова» на 6-й минуте матча забил защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев. Как отмечает ТАСС, встреча стала первой для полузащитника «Ростова» Павла Мамаева после выхода из заключения по УДО в сентябре нынешнего года.
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Армия и оружие
Omega: новый глава минобороны Молдавии восхищается мужеством ополченцев Донбасса
Молдавское министерство обороны возглавил чиновник, который восхищается духом и мужеством ополченцев Донбасса, воюющих с Украиной, сообщает молдавское издание Omega.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка
Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле
Армия и оружие
В Пентагоне опасаются российского удара по союзникам США
Происшествия
В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку
Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Политика
Слова Собчак о Крыме вновь проверят на экстремизм
Кино
Юлия Высоцкая рассказала о своей роли в фильме Кончаловского «Грех»
Актриса Юлия Высоцкая рассказала «Известиям» о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а также о совместных работах с мужем.
Общество
Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Армия и оружие
Военные Турции обезвредили свыше тысячи взрывных устройств в Сирии
Вооруженные силы Турции в ходе своей агрессии на севере Сирии уничтожили 442 мины и свыше 1 тыс. самодельных взрывных устройств, об этом 16 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
Политика
Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
Технологии
Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной
Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о полете
Пассажиры авиарейса Лондон-Сидней рассказали о подробностях самого продолжительного перелета в истории, составившего 19 часов, 30 минут. сообщает Daily Mail.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
Футбол
Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору
Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
Здоровье
Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Американские специалисты с нескрываемой тревогой рассказали общественности о старте глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Авто
Премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря
Автопроизводитель распространил тизерный видеоролик и сообщил, что премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря.
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Общество
Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.