Футбол

ИзвестияИзвестия«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче Мамаева после колонии

Игра прошла в Краснодаре в воскресенье, 17 ноября. Единственный гол в ворота «Ростова» на 6-й минуте матча забил защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев. Как отмечает ТАСС, встреча стала первой для полузащитника «Ростова» Павла Мамаева после выхода из заключения по УДО в сентябре нынешнего года.
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Мамаев впервые сыграл за «Ростов» после тюрьмы. В товарняке против бывшего клуба

Sport24.ru10:05

Мамаев провел первый матч после выхода на свободу. И сразу — против «Краснодара»

Спорт-Экспресс10:25

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» в товарищеском матче

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Футбольный «Краснодар» одержал победу над «Ростовом» 1:0

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Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Краснодаром»

Sportbox.RU07:11

Мамаева проводили аплодисментами после замены в товарищеском матче с «Краснодаром»

Sports.ru09:27
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

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Газета.Ru вчера в 13:17
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В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
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Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
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Армия и оружие

Военные Турции обезвредили свыше тысячи взрывных устройств в Сирии

Вооруженные силы Турции в ходе своей агрессии на севере Сирии уничтожили 442 мины и свыше 1 тыс. самодельных взрывных устройств, об этом 16 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
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Политика

Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР

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Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной

Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
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Армия и оружие

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«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
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Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
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Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о полете

Пассажиры авиарейса Лондон-Сидней рассказали о подробностях самого продолжительного перелета в истории, составившего 19 часов, 30 минут. сообщает Daily Mail.
Rambler News Service вчера в 02:17
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Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
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Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору

Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
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Американские специалисты с нескрываемой тревогой рассказали общественности о старте глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
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Премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря

Автопроизводитель распространил тизерный видеоролик и сообщил, что премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря.
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В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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