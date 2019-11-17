Футбол
Газета.Ru«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
Павел Мамаев дебютировал за основную команду "Ростова" в своей первой игре после выхода из колонии. В товарищеском матче против "Краснодара" - бывшего клуба хавбека - желто-синие потерпели поражение со счетом 0:1.
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Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Общество
Верховный лидер Ирана поддержал повышение цен на бензин
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне проходящих в стране протестов выступил в поддержку решения властей страны поднять цены на бензин, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото
Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Авто
Названа дата появления нового Range Rover
Первыми на рынок выйдут модели с установками, работающими по принципу "мягкий" и подключаемый гибрид, а вслед за ними в 2022 году появится и полностью электрический Range Rover.
Армия и оружие
Украинские военные ликвидировали боевика из ДНР
Украинские военные сообщили о ликвидации «опасного боевика» из Донецкой народной республики.
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
В Тбилиси на площади перед парламентом начался митинг с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Кино
Житель Нью-Йорка заснял танцующего Хоакина Феникса в роли Джокера
Жителю Нью-Йорка удалось заснять, как исполнитель роли Джокера в одноимённом фильме Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять танец из киноленты, который уже стал культовым.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Политика
В Кремле допустили проведение «нормандского» саммита до конца года
Встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) может состояться в конце 2019 года.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Космос
Каскадный разлом объяснил тигровые полосы на Энцеладе
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Армия и оружие
National Interest рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
Бомбардировщики стратегического назначения ВВС США B-52 все чаще подлетают на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
Кино
Мединский поддержал красивую эротику в фильмах
Мединский подчеркнул, что лента сделана профессионально и «с чувством», и даже стал популярным у россиян, особенно у молодежи.
Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Британская актриса Софи ди Мартино присоединилась к касту сериала «Локи» от Marvel и Disney+.
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
Политика
СМИ: Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипаля
Как ранее писал News.ru, российские власти не доверяют публикациям западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп сомневается в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Футбол
Молдова — Исландия 1:2
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Франции одержала победу над командой Албании.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.