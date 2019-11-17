Футбол
Известия«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче Мамаева после колонии
Игра прошла в Краснодаре в воскресенье, 17 ноября. Единственный гол в ворота «Ростова» на 6-й минуте матча забил защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев. Как отмечает ТАСС, встреча стала первой для полузащитника «Ростова» Павла Мамаева после выхода из заключения по УДО в сентябре нынешнего года.
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Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
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В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
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В Национальном театре Бретани французского города Ренн под давлением активистов был сорван показ нового фильма известного режиссера Романа Полански «Офицер и шпион» (J'accuse, 2019).
Футбол
Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией
На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
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Общество
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Политика
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В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
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В детском саду провели смыв, помещения продезинфицировали.
Политика
Саммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время — Кремль
Ушаков уточнил, что сроки проведения саммита с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии "всё еще пока обсуждаются", но будут проведены "очевидно, в этом году".
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
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Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
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В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
Футбол
Курский «Авангард» в тумане сыграл вничью с «Шинником»
17 ноября в 24-м туре ФНЛ курский «Авангард» играл домашний матч против «Шинника» из Ярославля.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
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В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Ожидается, что в Москве президент России Владимир Путин и его белорусский колленга Александр Лукашенко подпишут документы об углублении союзной интеграции, проработанные и одобренные на уровне правительств.
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ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
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В России изменят правила раздела имущества при разводе
Фигурное катание
Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями
Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
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Lil вошел в состав новой команды
Илья Lil Ильюк вступил в новую команду по Dota 2 под названием Masterpiece. Какие еще игроки войдут в состав коллектива — неизвестно.