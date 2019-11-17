Футбол

ИзвестияИзвестия«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче Мамаева после колонии

Игра прошла в Краснодаре в воскресенье, 17 ноября. Единственный гол в ворота «Ростова» на 6-й минуте матча забил защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев. Как отмечает ТАСС, встреча стала первой для полузащитника «Ростова» Павла Мамаева после выхода из заключения по УДО в сентябре нынешнего года.
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«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» в товарищеском матче

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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