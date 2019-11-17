ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» на домашнем поле. Товарищеская встреча завершилась со счетом 1:0, пишет Sports.ru. В составе «Ростова» свой первый матч после освобождения из тюрьмы сыграл Павел Мамаев, который был заявлен в стартовом составе.

«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева

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