Футбол
ТК Звезда«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева
ФК «Краснодар» обыграл «Ростов» на домашнем поле. Товарищеская встреча завершилась со счетом 1:0, пишет Sports.ru. В составе «Ростова» свой первый матч после освобождения из тюрьмы сыграл Павел Мамаев, который был заявлен в стартовом составе.
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Первый матч Мамаева после колонии и возвращение Газинского. Фото из Краснодара
Чемпионатвчера в 01:00
Мамаев впервые сыграл за «Ростов» после тюрьмы. В товарняке против бывшего клуба
Sport24.ru17 ноября в 10:05
«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче, Мамаев провел на поле 53 минуты
Матч ТВ17 ноября в 09:46
Мамаева проводили аплодисментами после замены в товарищеском матче с «Краснодаром»
Sports.ru17 ноября в 09:27
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