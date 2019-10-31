Футбольный клуб «Ростов» в матче 1/8 финала Кубка России в Москве на «Открытие Арене» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2. Валерий Карпин, как и предполагалось, в кубковом матче дал шанс проявить себя игрокам, которые не имеют постоянного места в основе: вратарю Песьякову, защитникам Вилюшу, Логашову и Ведерникову, полузащитникам Глебову и Зайнутдинову, а также нападающему Сигурдарсону.

«Ростов» проиграл «Спартаку» и выбыл из Кубка России

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