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Sports.ruSports.ru«Ростов» проиграл «Тамбову» (1:2) и лишится 2-го места

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«Ростов» проиграл «Тамбову» (1:2) в 16-м туре Премьер-лиги.
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«Ростов» проиграл «Тамбову» (1:2) и лишится 2-го места

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«Ростов» сотворил сенсацию, проиграв дома «Тамбову» и не догнав лидера РПЛ

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