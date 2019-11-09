РПЛ
Sports.ru«Ростов» проиграл «Тамбову» (1:2) и лишится 2-го места
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Доцент СПбГУ Олег Соколов лишён членства в совете института в Лионе
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
Происшествия
Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
На опубликованных фото запечатлен белый седан Lada Vesta в комплектации Exclusive – об этом свидетельствуют шильдики на двери багажника и на стойках задних дверей.
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Политика
Дональд Трамп поздравил немцев с юбилеем падения Берлинской стены
Берлинская стена рухнула 9 ноября 1989 года.
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
Общество
Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ в России
Игорь Артемьев – глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – заявил, что в России в ближайшей перспективе могут быть снижены тарифы ЖКХ.
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Культура
Юбилейный фестиваль настольных игр «Игрокон 2019» откроется 16 ноября
Любителей и ценителей хардкорных настольных игр 16 и 17 ноября ждут в КВЦ «Сокольники» в Москве, Там пройдёт юбилейный, десятый «Игрокон», самый крупный фестиваль настолок в СНГ.
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин воссоединился с бывшей женой
Владимир Кузьмин расстался со свой юной подругой Светланой и вернулся к бывшей жене Екатерине.
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял Андрея Малахова, рассекретившего его гонорары
Авто
Haval объявил цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Стоимость Haval F7x в РФ стартует от 1 549 000 рублей. Цены на автомобиль были озвучены на официальной презентации модели в Москве.
Политика
Аваков пожаловался в Интерпол на задержание националиста Мазура
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пожаловался в секретариат Интерпола.
Футбол
Рубин — Динамо 0:1
Политика
Майкл Блумберг стал кандидатом в президенты США
Напомним, что в марте этого года Блумберг говорил, что не собирается баллотироваться на пост президента США.