Все про Спорт ру

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.

Общество Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".

Фигурное катание Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".

Общество «Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.

Музыка Умер автор первых обложек The Beatles Умер фотограф Роберт Фриман, чьи снимки были использованы в оформлении обложек четырех альбомов The Beatles.

Политика Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.

Политика Трамп допустил публикацию расшифровки еще одного разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп в рамках общения с журналистами в Белом доме заявил, что он готов предоставить расшифровку еще одного телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политика МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.

Происшествия В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.

Здоровье Социолог объяснила болезни миллениалов России Дехтярь считает, что в России должна проводиться определённая работа с молодёжью для её социальной адаптации, сообщает URA.RU.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Общество Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.

Общество Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.

Шоу-бизнес Актриса Настя Задорожная выходит замуж Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.

Политика Украинский эксперт озвучил самый катастрофический сценарий с транзитом газа Европа и Россия, скорее всего, в результате всех транзитных переговоров согласятся на так называемое «разовое» газовое соглашение на сезон 2019−2020 гг. и будут требовать, чтобы Украина его подписала, считает украинский экономист Алексей Кущ.

Игры Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Общество В Минздраве назвали причины убыли населения Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения.

Хоккей НХЛ. Гол и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас» "Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке обыграл "Вегас Голден Найтс" 5:2. Первую шайбу в этом матче забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Дмитрий Орлов.