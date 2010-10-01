РПЛ

RT на русскомRT на русском«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

«Ростов» потерпел поражение от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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«Ростов» на своём поле проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России

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Как «Тамбов» шокировал «Ростов» - 2:1: все голы матча 16-го тура РПЛ. ВИДЕО

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Камбэк «Тамбова» в Ростове: три победы в трех матчах после отставки Григоряна

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«Любому новичку Премьер-лиги приходится тяжело»

Столица Свчера в 05:58
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Тело студентки пролежало в квартире профессора СПбГУ 2 дня

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Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
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Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
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В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
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Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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Глава МВД Ливии заявил, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта

«Россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить»,— заявил господин Башага.
Коммерсантъ 11:49
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Тарасов: пусть Бузова покажет заявление

Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
RT на русском вчера в 10:49
Происшествия

Более 300 человек эвакуировали из ТЦ «Смоленский пассаж» в Москве

Почти 350 человек эвакуировали из торгового центра "Смоленский пассаж" в центре Москвы после возгорания в одном из ресторанов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:15
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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Российский подросток пытался спасти кошек из огня и погиб

В Подмосковье 15-летний мальчик погиб, пытаясь вытащить из огня своих кошек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 14:49
Общество

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
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В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
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Отец погибшего в ДТП актера Егора Клинаева пришел на проект «Голос»

Дмитрий Клинаев, отец погибшего два года назад в ДТП актера Егора Клинаева, известного своей ролью в сериале «Физрук», выступил на шоу «Голос».
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
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Лучшим на «Лiстападзе» стал украинский фильм «Атлантида»

Гран-при "Золото Лістапада" за лучший фильм получил "Атлантида", режиссер - Валентин Васянович (Украина).
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Джордан Ларссон: «Пенальти на мне был. Не знаю, что там делал ВАР»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал спорный эпизод в первом тайме матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0), когда арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти после его падения в штрафной площади.
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
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«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ

В матче 12-го тура АПЛ «Лестер» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0.
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Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

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Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
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В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик

Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
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Стоимость Haval F7x в РФ стартует от 1 549 000 рублей. Цены на автомобиль были озвучены на официальной презентации модели в Москве.
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Финансы

Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
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