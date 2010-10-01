РПЛ

RT на русскомRT на русском«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

«Ростов» потерпел поражение от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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«Тамбов» одерживает третью победу подряд в РПЛ. «Ростов» снова повержен

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Как «Тамбов» шокировал «Ростов» - 2:1: все голы матча 16-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 10:28
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Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
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Александр Почуев, адвокат "доцента-потрошителя" Олега Соколова, рассказал, что его подзащитный раскаивается в убийстве своей бывшей студентки.
Вести.Ru вчера в 20:21
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В Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
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Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
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Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников

Lenta.ru вчера в 21:40
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Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
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Авто

Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин

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Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
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Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
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Одна из дочерей конструктора Михаила Калашникова Елена призналась, что стала в некотором смысле младшей сестрой автомата АК-47.
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Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
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Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены

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