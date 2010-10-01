РПЛ
RT на русском«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
«Ростов» потерпел поражение от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Слово и Дело 08 ноября в 18:03
Экономика
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 07 ноября в 11:35
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
РБК 08 ноября в 10:48
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в доме
ToDay News Ufa 07 ноября в 05:53
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия вчера в 21:53
Политика
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР
Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
Происшествия
Доцент Соколов раскаялся в убийстве своей бывшей студентки
Александр Почуев, адвокат "доцента-потрошителя" Олега Соколова, рассказал, что его подзащитный раскаивается в убийстве своей бывшей студентки.
Вести.Ru вчера в 20:21
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 вчера в 17:05
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
Lenta.ru вчера в 21:40
Общество
Галкин заявил о цензуре на российском телевидении
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
RT на русском вчера в 14:11
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Автоновости дня вчера в 14:35
Кино
Лучшим на «Лiстападзе» стал украинский фильм «Атлантида»
Гран-при "Золото Лістапада" за лучший фильм получил "Атлантида", режиссер - Валентин Васянович (Украина).
КП - Беларусь 08 ноября в 13:40
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Единоборства
Австралийский боксер умер после спарринга
Австралийский боксер Дуайт Ричи, выступавший в весовой категории до 69,85 кг, скончался в возрасте 27 лет, информирует Fightnews.com.
Спорт-Экспресс вчера в 11:57
Гаджеты
AMD может выпустить «убийцу NVIDIA» в первой половине 2020 года
CyberSport.ru вчера в 16:17
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Армия и оружие
Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47
Одна из дочерей конструктора Михаила Калашникова Елена призналась, что стала в некотором смысле младшей сестрой автомата АК-47.
Взгляд.ру 00:26
Экономика
Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами
С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
ТАСС 08 ноября в 07:30
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Политика
Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены
9 ноября в Германии отмечают 30-летний юбилей падения Берлинской стены, ставшего в 1989 году полной неожиданностью для Франции, Великобритании и других стран Европы.
Народные новости вчера в 08:50
Технологии
Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году
Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
РИА Новости 07 ноября в 08:44
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
RT на русском вчера в 17:00
Культура
Тагир Гиндуллин из Уфы попал в команду Мигеля в шоу «Танцы» на ТНТ
Тагир Гиндуллин, представляющий Уфу на шоу «Танцы» на ТНТ, попал в команду Мигеля.
Башинформ вчера в 13:05