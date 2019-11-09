РПЛ

RT на русскомRT на русском«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

«Ростов» потерпел поражение от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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