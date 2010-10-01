РПЛ

RT на русскомRT на русском«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

«Ростов» потерпел поражение от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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Карпин спорил с Карасёвым, фанат плакал после матча. Фото поражения «Ростова»

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Хорен Байрамян: «Очень больно и досадно, что мы проиграли дома»

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:24, Вашингтон
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
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«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ

Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу.
Вести.Ru вчера в 09:39
Происшествия

Украинский пассажирский самолет загорелся при посадке в Египте

При заходе на посадку у украинского самолета в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх произошло возгорание шасси.
REGNUM вчера в 22:30
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Яна Рудковская изъявила желание расстаться с Евгением Плющенко

Яна Рудковская в эфире передачи «ЯнаСупер» сообщила, что планирует расстаться со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко, сообщает OANews.
Слово и Дело 00:50
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Убивший студентку преподаватель СПбГУ находится в тяжелом состоянии

Газета.Ru 03:10
Политика

Две трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус.
Газета.Ru вчера в 15:22
Происшествия

Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»

Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Политика

The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании

Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще неопубликованный документ.
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Единоборства

Александр Волков: Важнее было победить, чем победить красиво

Allboxing.ru вчера в 22:34
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Интернет

Утилита очистки диска Windows 10 больше не будет удалять важные файлы

3DNews вчера в 13:08
Армия и оружие

ВСУ Украины обстреляли участок разведения сил в Петровском

9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные произвели разведение сил сторон вооруженного конфликта на участке Богдановка–Петровское.
Известия 02:57
Транспорт

Появились фотографии интерьера поездов в Крым

Москва 24 08 ноября в 12:48
Происшествия

Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru вчера в 19:36
Космос

NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну

Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.
News.ru 07 ноября в 06:51
Шоу-бизнес

Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество

Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Авто

В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей

В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара в Анапе

ТАСС 03:05
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Единоборства

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC

9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.
Лезги газет 00:47
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 08 ноября в 07:17
Авто

Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется отличным спросом

Бюджетный кросс-вэн Renault Triber поступил в продажу на индийском рынке в конце августа 2019 года и пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня 08 ноября в 01:05
Происшествия

СКР проверяет факты травли ребёнка в челябинской школе

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, и принято процессуальное решение», — поясняют в ведомстве.
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Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine

Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 08 ноября в 17:50
Футбол

«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
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