РПЛ
RT на русском«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
«Ростов» потерпел поражение от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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Футболисты «Тамбова» выиграли третий матч подряд, обыграв одного из лидеров РПЛ
Онлайн Тамбов.ру10:25
Ростов - Тамбов 9 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура РПЛ Чемпионата России
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