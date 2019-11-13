Футбол

ФК РостовФК Ростов«Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром»

Во время паузы на игры сборных желто-синие встретятся в товарищеской игре с «Краснодаром» на основном стадионе «быков». Встреча состоится в воскресенье, 17 ноября, в 16:00.
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ФК «Краснодар» проведет товарищеский матч с «Ростовом»

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