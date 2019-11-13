Футбол
ФК Ростов«Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром»
Во время паузы на игры сборных желто-синие встретятся в товарищеской игре с «Краснодаром» на основном стадионе «быков». Встреча состоится в воскресенье, 17 ноября, в 16:00.
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Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет уникальный истребитель Су-57Э в Дубае
Рособоронэкспорт представит новейший истребитель Су-57Э на выставке Dubai Airshow, об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Кино
Netflix уже продлил «Ведьмака» на второй сезон
Хоть до премьеры первого сезона «Ведьмака» ещё больше месяца, Netflix официально продлил сериал на второй сезон.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России
Немецкий специалист Доменико Тедеско поделился мнением о московском «Спартаке».
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Происшествия
Боец ММА подозревается в похищении человека
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как стало известно РЕН ТВ, сотрудники ФСБ задержали начальника ГУ ФСИН по Ростовской области и его заместителей.
Происшествия
В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Шоу-бизнес
Селена Гомес пожаловалась на травлю в Сети из-за лишнего веса
Певица и актриса Селена Гомес рассказала, что столкнулась с осуждением в социальных сетях из-за лишнего веса, когда лечилась от волчанки и испытывала другие проблемы со здоровьем, сообщает Entertainment Tonight.
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Экономика
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко
Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
Общество
СПЧ попросит СК и ГП проверить наказание фигурантов «московского дела»
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев попросит Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить соразмерность наказания Егору Жукову, Сергею Фомину и Самариддину Раджабову — фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве.
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Футбол
Давид Вилья объявил о завершении карьеры
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Общество
В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
Политика
Минск пообещал не повторять ошибок Украины в желании сблизиться с ЕС
Белоруссия не хочет повторить ошибок Украины в стремлении сблизиться с Евросоюзом.
Кино
Новые «Ангелы Чарли» разочаровали кинокритиков
Происшествия
Российский военнослужащий погиб при невыясненных обстоятельствах
На полигоне Кузьминки в Ростовской области в июне этого года при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий-контрактник Эльдер Сеферов, пишет «Новая газета».