Во время паузы на игры сборных желто-синие встретятся в товарищеской игре с «Краснодаром» на основном стадионе «быков». Встреча состоится в воскресенье, 17 ноября, в 16:00.

Политика В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Происшествия Задержан начальник ростовского главка ФСИН Как стало известно РЕН ТВ, сотрудники ФСБ задержали начальника ГУ ФСИН по Ростовской области и его заместителей.

Происшествия В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Политика Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Шоу-бизнес Селена Гомес пожаловалась на травлю в Сети из-за лишнего веса Певица и актриса Селена Гомес рассказала, что столкнулась с осуждением в социальных сетях из-за лишнего веса, когда лечилась от волчанки и испытывала другие проблемы со здоровьем, сообщает Entertainment Tonight.

Экономика Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.

Общество На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.

Общество СПЧ попросит СК и ГП проверить наказание фигурантов «московского дела» Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев попросит Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить соразмерность наказания Егору Жукову, Сергею Фомину и Самариддину Раджабову — фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Происшествия Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Общество В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".