Футбол
ФК Ростов«Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром»
Во время паузы на игры сборных желто-синие встретятся в товарищеской игре с «Краснодаром» на основном стадионе «быков». Встреча состоится в воскресенье, 17 ноября, в 16:00.
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Футбол
Гендир профсоюза футболистов о долгах в «Ростове»: нет повода для паники
Ситуация с долгами в футбольном клубе "Ростов" не является поводом для паники, заявил РИА Новости генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.
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Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
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Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Политика
Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию
«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — цитирует ее «Интерфакс».
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«Нет нейтрального взгляда на добро»
О биоэтике — обычной и христианской — в США и России, проблемах редактирования генома, клинических этиках и важности междисциплинарных исследований в интервью Indicator.Ru рассказала президент Американской ассоциации биоэтики и гуманитарных наук, директор Центра биоэтики, здоровья и общества Университета Уэйк-Форест Ана Илтис.
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Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
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Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
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«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
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Общество
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
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Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Теннис
Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Коммерсантъ 12:41
Армия и оружие
Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту
Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту в связи с заявлением со стороны начштаба обороны королевства о российской угрозе.
РЕН ТВ 12:45
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Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
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Минфин снизит долю доллара в ФНБ
В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters.
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В «Артеке» школьница умерла во сне
РИА Новости 04:32
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
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Нурмагомедов назвал будущих российских чемпионов UFC
RT на русском 13:06
Армия и оружие
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск
Срок командировки командующего группировкой войск (сил) Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике генерал-полковника Андрея Сердюкова завершился, и его пост занял заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Александр Чайко.
Газета.Ru 11:06
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
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Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Политика
Глава ФРС назвал «чудом» для экономики сланцевую революцию в США
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал сланцевую революцию в США чудом для американской экономики и признал, что запрет на добычу сланцевой нефти принесет ей вред.
ПРАЙМ 13:17
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В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.
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Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
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Политика
Президент Молдавии выдвинул на пост премьера своего советника
Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул на пост премьер-министра своего советника по вопросам экономики Иона Кику, которого должен утвердить парламент.
Независимая газета 11:30
Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10