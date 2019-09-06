Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что «Ростов» не будет в нынешнем сезоне проводить оставшиеся домашние матчи в других городах, все игры состоятся на «Ростов Арене».

«Ростов» проведёт все домашние матчи сезона на «Ростов Арене»

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