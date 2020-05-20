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Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 4,5K

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