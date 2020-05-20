Коронавирус
Советский спорт«Ростов» провел тестирование на коронавирус
Все тесты показали отрицательный результат. Желто-синие в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции) и начинают индивидуальные тренировки, говорится в сообщении клуба.
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Футбол
Полузащитник «Урала» Димитров планирует завершить карьеру ради бизнеса
Bookmaker-ratings.ru 08:23
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Игры
Новая Call of Duty может получить название Black Ops Cold War
По данным инсайдера, игра может получить название Call of Duty: Black Ops Cold War.
Чемпионат 05:41
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Космос
Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути
Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы 18 мая в 03:16
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 08:23
Гаджеты
Новый недорогой 5G-смартфон Honor X10 представлен
Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera 07:17
Политика
Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма
Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество
В Нидерландах выявлен случай передачи коронавируса от норки человеку
В Нидерландах, возможно, произошел первый случай передачи коронавируса от норки к человеку.
Что происходит 03:26
Общество
Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Политика
Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной
Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные прогноза, свидетельствующие о том, что экономический кризис на Украине приведет к резкому росту числа бедных в стране, а за чертой бедности окажутся свыше 6 млн человек.
ТАСС 05:24
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Здоровье
На похоронах в Адыгее коронавирусом заразились более 150 человек
После проведения массовых похорон в Красногвардейском районе Адыгеи было зарегистрирован 151 случай заражения коронавирусом, заявил республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний 19 мая на заседании оперштаба.
ИА Красная Весна 04:24
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 18 мая в 19:02
Здоровье
Переболевший COVID-19 медбрат выложил фото истощенного тела
Московский Комсомолец 08:28
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21