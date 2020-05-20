Коронавирус
1rnd.ruФК «Ростов» получил результаты тестов на коронавирус
Футбольный клуб «Ростов» получил результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Все они оказались отрицательными, об этом сообщили в пресс-службе клуба.
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Футбол
«Реал» интересуется полузащитником «Байера» Каем Хаверцем
Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с приобретением полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца.
Чемпионат 02:34
Происшествия
В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2
Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru 01:33
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости
Аргументы недели 02:56
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
Политика
Зеленский объяснил пандемией отмену саммита в нормандском формате
Пандемия коронавируса стала причиной отмены очередной встречи нормандской четверки в Берлине, заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 марта на пресс-конференции в годовщину инаугурации, транслируемой онлайн.
ИА Красная Весна 04:11
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
19 мая на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу обсуждалась дальнейшая судьба ограничений, введенных из-за пандемии новой инфекции.
Терра вчера в 13:45
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 17 мая в 05:34
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровел, четыре человека умерли.
РИА Новости 03:53
Авто
BMW отзовет в РФ 365 автомобилей
32CARS.ru вчера в 12:48
Авто
Названы заблуждения при покупке автомобиля с пробегом
Тарантас Ньюс 02:38
Общество
Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин
Российская газета вчера в 01:51
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Происшествия
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:53
Наука
Назвали ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат
Сайт интересных новостей вчера в 14:39
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Экономика
В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз
Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
РИА Новости 04:21
Футбол
ЦСКА сообщил о результатах тестов игроков на коронавирус
Тесты футболистов, тренеров и сотрудников московского ЦСКА на коронавирус показали отрицательные результаты, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:12
Общество
Собянин рассказал об открытии МФЦ в Москве
РИА Новости вчера в 11:21