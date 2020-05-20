Футбольный клуб «Ростов» получил результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Все они оказались отрицательными, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Футбол «Реал» интересуется полузащитником «Байера» Каем Хаверцем Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с приобретением полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца.

Происшествия В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2 Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб. 862

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 514

Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение. 21

Политика Зеленский объяснил пандемией отмену саммита в нормандском формате Пандемия коронавируса стала причиной отмены очередной встречи нормандской четверки в Берлине, заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 марта на пресс-конференции в годовщину инаугурации, транслируемой онлайн.

Общество В России могут смягчить пенсионное законодательство По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. 867

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 65

Общество В Самарской области режим ограничений могут ужесточить 19 мая на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу обсуждалась дальнейшая судьба ограничений, введенных из-за пандемии новой инфекции. 69

Здоровье 115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция. 716

Общество В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровел, четыре человека умерли.

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 195

Происшествия СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа "Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. 53

Шоу-бизнес Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой. 1

Экономика В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".