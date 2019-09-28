РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Ростов» разгромил «Динамо» в рамках 11 тура РПЛ

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
Футбольный клуб «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0 в рамках матча 11 тура чемпионата России. В первом тайме счет открыл Ивелин Попов, забивший на 25 минуте. На 37-й преимущество удвоил Эльдор Шомуродов.
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