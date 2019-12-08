РПЛ

РБКРБК«Ростов» разгромил «Спартак» и вышел на третье место в РПЛ

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Ростовский клуб набрал 34 очка и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда опережает ЦСКА и «Локомотив», у которых такое же количество баллов, по дополнительным показателям. «Спартак» с 22 очками в 19 встречах завершил осеннюю часть РПЛ на десятом месте.
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