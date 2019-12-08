Ростовский клуб набрал 34 очка и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда опережает ЦСКА и «Локомотив», у которых такое же количество баллов, по дополнительным показателям. «Спартак» с 22 очками в 19 встречах завершил осеннюю часть РПЛ на десятом месте.

«Ростов» разгромил «Спартак» и вышел на третье место в РПЛ

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