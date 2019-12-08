РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛ

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) разгромили московский "Спартак" в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовского клуба, у которого голы забили Бактиёр Зайнутдинов (22-я, 83-я минуты), Алексей Ионов (53) и Дмитрий Чистяков (79).
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