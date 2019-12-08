Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) разгромили московский "Спартак" в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовского клуба, у которого голы забили Бактиёр Зайнутдинов (22-я, 83-я минуты), Алексей Ионов (53) и Дмитрий Чистяков (79).

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«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛ

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