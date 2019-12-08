РПЛ
РИА Новости«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛ
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) разгромили московский "Спартак" в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовского клуба, у которого голы забили Бактиёр Зайнутдинов (22-я, 83-я минуты), Алексей Ионов (53) и Дмитрий Чистяков (79).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:27, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Политика
На Украине упрекнули Киев в развале целостности страны
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Украина не ценит территории, которые были подарены ей во времена Советского Союза.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Политика
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Шоу-бизнес
Актриса Агния Кузнецова родила первенца
Новоиспеченные родители пока не раскрывают имя малыша. Однако, благодаря публикации Кузнецовой, стало известно, что она родила мальчика.
Здоровье
Создан позволяющий похудеть напиток из морского сорняка
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Политика
Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о принятии одного из сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
Спорт
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Румынии на ЧМ
Женская сборная России победила команду Румынии в первом матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Кино
В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»
Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.
Политика
Россия, как пишет газета «КоммерсантЪ», будет придерживаться жесткой позиции по Донбассу
Как пишет газета, украинские власти понимают, что выполнение ими минских соглашений превратит Донбасс в альтернативный, неподконтрольный Киеву центр влияния на внешнюю и внутреннюю политику.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Космос
На МКС появился чувствительный робот
Несколько дней назад ракета-носитель Falcon 9 с аппаратом Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).
Шоу-бизнес
Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой
Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".
Биатлон
Сборная России по биатлону заняла четвёртое место в эстафете
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Накануне Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях видео, на котором продемонстрировала, как учится готовить плов для любимого.
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Амьена»
«Монако» объявил стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу против «Амьена».
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Политика
Агентство АПЭК опубликовало рейтинг влияния российских губернаторов
Тверской губернатор Игорь Руденя в рейтинге АПЭК занял неоправданно высокое 24 место среди губернаторов 85 субектов РФ.