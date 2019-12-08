РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Московский футбольный клуб "Спартак" разгромно проиграл "Ростову" на своем поле в матче 19 тура Российской премьер лиги. Команда Валерия Карпина забили четыре мяча в ворота Александра Максименко. На это хозяева поля ответили только одним голом.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Автор дубля в ворота «Спартака» рассказал секрет успеха

Газета.Ru00:58

«Спартак» пропустил 900-й гол в чемпионатах России

Спорт-Экспрессвчера в 16:47

«Спартак» в матче с «Ростовом» пропустил юбилейный мяч в чемпионатах России

Sport.ruвчера в 17:59

Столичный «Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Вечерняя Москвавчера в 12:56

Футболисты «Спартака» разгромно проиграли на «Открытии Арене» «Ростову» в матче 19-го тура РПЛ

Агентство Москвавчера в 12:55

Зайнутдинов: «Еременко — сумасшедший футболист, которого „Ростову“ не хватает»

Sport24.ruвчера в 14:25

Насмешка над Запашным, драка фанов «Спартака» и Карпин на руках у Норманна. Фото

Чемпионат01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 07 декабря в 09:13
Музыка

Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел с проекта

Юный артист настолько увлекся, что во время исполнения песни "Лишь о тебе мечтаю" группы "Руки вверх" он подошел к Полине Гагариной и швырнул горстку семечек перед ней.
Утро.ru 07 декабря в 05:48
Политика

Ушаков раскрыл детали двусторонней встречи Путина с Зеленским

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский переговорят после завершения встречи в "нормандском формате", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:50
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал телеканалу «1+1» о запасах угля и газа в стране.
RT на русском 03:31
Происшествия

В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом

РИА Новости 01:48
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Происшествия

На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.
REGNUM 02:21
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Армия и оружие

Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

РИА Новости 04:01
Политика

Болгария заявила о готовности принимать российский газ с 1 января

Известия 04:10
Происшествия

Полиция ищет детей Никиты Зайцева, родители игрока не открыли дверь

Полицейские требовали открыть дверь, но их никто не пустил. По информации телеграм-канала, они ищут детей хоккеиста.
Sports.ru 03:59
Спорт

Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020

Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
Вести.Ru вчера в 23:07
Происшествия

В Удмуртии возбудили дело после смерти ребёнка с ДЦП и его матери

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после обнаружения в одной из квартир города Можга тел 51-летней женщины и её 13-летнего сына, который страдал тяжёлой формой ДЦП.
RT на русском 03:12
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Инфорос 03:44
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Интерфакс-Спорт 07 декабря в 17:18
Политика

В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

ТАСС вчера в 13:19
Спорт

Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу

Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
ГЛАС.RU вчера в 03:06
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Армия и оружие

Белоруссия заявила о готовности провести учения с НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском.
Lenta.ru 04:04
Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском вчера в 08:33
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
Гаджеты

Android 10 и One UI 2 вышли для смартфонов Samsung Galaxy в России

Компания Samsung Electronics объявила о доступности операционной системы Android 10 и фирменного интерфейса One UI 2 владельцам ряда смартфонов Galaxy в России.
3DNews 04:00
Общество

В Архангельской области тысячи людей вышли на митинг в защиту Шиеса

Многотысячный митинг сегодня прошел в Котласе — жители города в очередной раз выразили протест в связи с планами создать на станции Шиес полигон для хранения ТКО.
REGNUM вчера в 15:59
Фигурное катание

Тарасова раскритиковала людей, советующих Загитовой завершить карьеру

RT на русском 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное