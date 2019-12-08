РПЛ

ProstoProSportProstoProSportИонов забил второй гол «Спартаку»

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, 8 декабря
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
На 22-й минуте отличился казахстанский хавбек Бахтиер Зайнутдинов. При этом у команды Валерия Карпина была возможность упрочить преимущество перед уходом на перерыв, однако, болгарский полузащитник Ивелин Попов не смог реализовать пенальти.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Автор дубля в ворота «Спартака» рассказал секрет успеха

Газета.Ruвчера в 00:58

Зайнутдинов: «Еременко — сумасшедший футболист, которого „Ростову“ не хватает»

Sport24.ru08 декабря в 14:25

«Спартак» в матче с «Ростовом» пропустил юбилейный мяч в чемпионатах России

Sport.ru08 декабря в 17:59

«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов сделал дубль

Советский спорт08 декабря в 12:53

Насмешка над Запашным, драка фанов «Спартака» и Карпин на руках у Норманна. Фото

Чемпионатвчера в 01:00

«Ростов» Карпина отгрузил четыре мяча «Спартаку». Умяров дважды серьезно ошибся, Максименко взял пенальти Попова. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ08 декабря в 10:53

«Спартак» пропустил 900-й гол в чемпионатах России

Спорт-Экспресс08 декабря в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Эхо Москвы 05:01
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:18
Экономика

На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу

В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
REGNUM 05:29
Происшествия

Устроивший стрельбу в Чехии покончил с собой

В результате стрельбы в больнице около отделения травматологии, по данным властей, погибли шесть человек.
BFM.ru 04:49
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Хоккей

КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

Лучшим нападающим был назван Роман Старченко из «Барыса», забросивший 4 шайбы в 3 гостевых матчах команды.
Sportbox.RU 04:56
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о государственном языке

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке.
REGNUM 06:22
Общество

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Коммерсантъ 03:12
Политика

Переговоры с Украиной по газу продолжатся в ближайшие дни

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что переговоры с Украиной по транзиту газа продолжатся в ближайшее время в двустороннем формате.
iReactor 05:16
Культура

«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»

ТАСС 04:28
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Кино

Netflix представил Геральта, Йеннифер и Цири из «Ведьмака»

Культуромания 02:38
Здоровье

Медики назвали, как при помощи стула определить рак легких

Эксперты назвали несколько признаков, которые могут указывать на рак легких.
ToDay News Ufa 05:06
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 05:57
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Политика

Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Взгляд.ру вчера в 05:06
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ вчера в 17:46
Экономика

Счетная палата нашла нарушения в системе господдержки АПК в ЮФО

Система господдержки предприятий сельскохозяйственного сектора не демонстрирует высокого уровня эффективности, к таким выводам пришла Счетная палата по итогам проведенной проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе.
Кубанские новости 02:17
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 08 декабря в 11:33
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Шоу-бизнес

Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Московский Комсомолец 04:49
Общество

Шесть регионов России сделали 31 декабря выходным

Уже шесть регионов России объявили 31 декабря 2019 года официальным выходным.
Что происходит 03:36
Общество

Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Цена преступления Пока Путин поддержал одно предложение – увеличить налоговую недоимку, за которую наступает уголовная ответственность, рассказывают чиновники, как именно – пока не решено.
Ведомости вчера в 16:12
Происшествия

На Кировском заводе загорелся цех

В одном из цехов завода произошел разлив расплавленного металла из чаши.
Росбалт 05:52
Футбол

Дзюба – лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии Whoscored

Metaratings вчера в 04:59
Общество

В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
RT на русском 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное