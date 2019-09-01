Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Ростов» разгромил сборную Сирии

«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче, проходившем на стадионе «Олимп-2». Команда Валерия Карпина отпраздновала победу с результатом 3:0. Дубль оформил Арсений Логашов, а ещё один гол на свой счёт записал Александр Саплинов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФК «Ростов» крупно обыграл в «матче мира» Сирию

ФК Ростов13:01

«Ростов» разгромил Сирию в товарняке. Матч мог пройти летом в Дамаске, но ФИФА отказала

Sports.ru18:30

«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче

Чемпионат13:17

ФК «Ростов» обыграл команду Сирии в товарищеской встрече

Дон-ТР13:24

«Ростов» разгромил сборную Сирии

Матч ТВ13:00

«Ростов» обыграл сборную Сирии в товарищеском матче благодаря дублю Логашова

Спорт-Экспресс13:10

«Ростов» забил три безответных мяча сборной Сирии

Советский спорт13:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:33, Вашингтон
Авто

Трёхдверный Cadillac Escalade показали на рендерах

Picsnews.net 08:49
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
Политика

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Футбол

Кикнадзе: Мурило — бизнес-проект с расчётом на продажу через 2-3 года

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, зачем клуб приобрёл защитника Мурило Серкейру.
Чемпионат 17:00
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

RT на русском 15:49
Происшествия

В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Единоборства

Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика

Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Музыка

Blink-182 спели песню о ненависти

Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
ИА InterMedia вчера в 20:21
Политика

Вице-премьер Чехии выступил против демонтажа памятника Коневу

Ранее президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям столицы сохранить памятник маршалу Коневу.
News.ru 18:35
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском 18:51
Политика

ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак

Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
Автоспорт

Квят сошел с дистанции гонки Гран-при Италии из-за технических проблем

ТАСС 10:09
Теннис

Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open

Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.
GoTennis.ru 17:23
Политика

Нидерланды попросили Россию передать свидетеля по делу о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов попросила Россию передать Амстердаму военного ДНР Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
РБК вчера в 14:53
Космос

Open Lunar собирается построить на Луне независимую коммуну

Хайтек+ 06 сентября в 10:08
Музыка

Культурный проект «Голландские сезоны» пройдет в Санкт-Петербурге

Культурный проект "Голландские сезоны" пройдет в Санкт-Петербурге.
Народные новости 06:40
Армия и оружие

Военные США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией РФ

Наблюдатели из США и Украины проведут наблюдательный полет над Россией на этой неделе, пишет газета «Красная звезда».
Известия 19:29
Футбол

Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины

Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 15:44
Политика

Хаджимба объявил о своей победе во втором туре выборов в Абхазии

РИА Новости 16:38
Политика

Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 35»

Эхо Москвы вчера в 11:00
Политика

Выборы мэра Улан-Удэ выиграл Игорь Шутенков

Байкал-Daily 19:27
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика

Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 14:19
Общество

Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Технологии

Миф научной диеты. Почему к новостям об идеальном питании нужно относиться со скепсисом

Многочисленные исследования, изучавшие связь пищевых привычек и здоровья, наглядно демонстрируют: продукты питания делятся на те, что вызывают болезни (обычно это рак, но иногда сердечно-сосудистые, эндокринные и психические заболевания), и те, что от них защищают.
Новая газета 18:23
Происшествия

У берегов штата Джорджия перевернулось судно

Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья американского штата Джорджия, судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арсений Максимович Логашов
Российский футболист
Российский футболист, защитник футбольного клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное