Футбол
Евро-футбол.ру«Ростов» разгромил сборную Сирии
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче, проходившем на стадионе «Олимп-2». Команда Валерия Карпина отпраздновала победу с результатом 3:0. Дубль оформил Арсений Логашов, а ещё один гол на свой счёт записал Александр Саплинов.
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Трёхдверный Cadillac Escalade показали на рендерах
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Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
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Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Кикнадзе: Мурило — бизнес-проект с расчётом на продажу через 2-3 года
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, зачем клуб приобрёл защитника Мурило Серкейру.
Чемпионат 17:00
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
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Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
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В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
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Blink-182 спели песню о ненависти
Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
ИА InterMedia вчера в 20:21
Политика
Вице-премьер Чехии выступил против демонтажа памятника Коневу
Ранее президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям столицы сохранить памятник маршалу Коневу.
News.ru 18:35
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
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Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском 18:51
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ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
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Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.
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Нидерланды попросили Россию передать свидетеля по делу о крушении MH17
Прокуратура Нидерландов попросила Россию передать Амстердаму военного ДНР Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
РБК вчера в 14:53
Космос
Open Lunar собирается построить на Луне независимую коммуну
Хайтек+ 06 сентября в 10:08
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Культурный проект «Голландские сезоны» пройдет в Санкт-Петербурге
Культурный проект "Голландские сезоны" пройдет в Санкт-Петербурге.
Народные новости 06:40
Армия и оружие
Военные США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией РФ
Наблюдатели из США и Украины проведут наблюдательный полет над Россией на этой неделе, пишет газета «Красная звезда».
Известия 19:29
Футбол
Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 15:44
Политика
Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 35»
Эхо Москвы вчера в 11:00
Политика
Выборы мэра Улан-Удэ выиграл Игорь Шутенков
Байкал-Daily 19:27
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 14:19
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Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
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Миф научной диеты. Почему к новостям об идеальном питании нужно относиться со скепсисом
Многочисленные исследования, изучавшие связь пищевых привычек и здоровья, наглядно демонстрируют: продукты питания делятся на те, что вызывают болезни (обычно это рак, но иногда сердечно-сосудистые, эндокринные и психические заболевания), и те, что от них защищают.
Новая газета 18:23
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья американского штата Джорджия, судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15