Футбол
Евро-футбол.ру«Ростов» разгромил сборную Сирии
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче, проходившем на стадионе «Олимп-2». Команда Валерия Карпина отпраздновала победу с результатом 3:0. Дубль оформил Арсений Логашов, а ещё один гол на свой счёт записал Александр Саплинов.
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«Ростов» разгромил Сирию в товарняке. Матч мог пройти летом в Дамаске, но ФИФА отказала
Sports.ruвчера в 18:30
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Газета.Ru вчера в 20:58
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