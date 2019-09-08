Футбол
Donday.ruФК «Ростов» обыграл сборную Сирии
В товарищеском миротворческом матче сильнее оказались футболисты "Ростова" - 3:0. В ведущих лигах Европы сейчас перерыв на матчи сборных команд. В образовавшемся перерыве ФК «Ростов» решил провести товарищеский матч со сборной командой Сирии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:20, Вашингтон
Политика
Озвучена итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве
На первом в истории Москвы электронном голосовании за кандидатов в депутаты Московской городской думы явка составила 92,3%. Участие приняли 10,3 тысячи человек при том, что зарегистрированы были более чем 11 тысяч.
Московский Комсомолец 15:07
Футбол
Марадона: «Люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом»
Бомбардир.ру 15:24
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Политика
Разницу в обмене заключенными между Украиной и Россией показали на видео
Разницу в обмене между странами показал телеканал RTVI в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 13:19
Автоспорт
Квят сошел с гонки «Ф-1» Гран-при Италии из-за механических проблем
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил выступление в гонке этапа "Формулы-1" Гран-при Италии.
РИА Новости 10:17
Космос
Имя на карте Ростова: Владислав Волков – летчик-космонавт, не вернувшийся на Землю живым
Блокнот Ростов-на-Дону 05:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
В России завершаются выборы в единый день голосования
В России завершаются выборы в единый день голосования. К этому часу закрылись избирательные участки в Башкирии, Волгоградской области.
Вести ФМ 12:59
Футбол
Гюндоган покинул расположение сборной Германии из-за болезни
Гюндоган уже покинул расположение сборной Германии. Команде предстоит встретиться со сборной Северной Ирландии 9 сентября.
Спорт-Экспресс 11:23
Футбол
В матче лидеров ФНЛ «Торпедо» обыграло «Химки»
В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги встречались лидеры турнира «Торпедо» и «Химки».
Metaratings 13:27
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Политика
В «Единой России» заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.
Российская газета 16:09
Фигурное катание
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях
Российская газета 13:32
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
Российская газета 12:56
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
В Геленджике загорелся частный дом
РИА Новости 15:16
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Теннис
Медведев и Надаль начали финальный матч US Open
В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Нева Спорт 16:15
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Экономика
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти
Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29
Происшествия
На пляже в Испании обезвредили взрывное устройство
На пляже в испанской провинции Кантабрия саперы обезвредили взрывное устройство, сообщают РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:29