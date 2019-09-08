В товарищеском миротворческом матче сильнее оказались футболисты "Ростова" - 3:0. В ведущих лигах Европы сейчас перерыв на матчи сборных команд. В образовавшемся перерыве ФК «Ростов» решил провести товарищеский матч со сборной командой Сирии.

Политика Озвучена итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве На первом в истории Москвы электронном голосовании за кандидатов в депутаты Московской городской думы явка составила 92,3%. Участие приняли 10,3 тысячи человек при том, что зарегистрированы были более чем 11 тысяч.

Экономика Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.

Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.

Политика В России завершаются выборы в единый день голосования В России завершаются выборы в единый день голосования. К этому часу закрылись избирательные участки в Башкирии, Волгоградской области.

Футбол Гюндоган покинул расположение сборной Германии из-за болезни Гюндоган уже покинул расположение сборной Германии. Команде предстоит встретиться со сборной Северной Ирландии 9 сентября.

Футбол В матче лидеров ФНЛ «Торпедо» обыграло «Химки» В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги встречались лидеры турнира «Торпедо» и «Химки».

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье 7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.

Политика В «Единой России» заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Происшествия В Москве задержали журналиста Илью Азара Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».

Политика Путин и Макрон обсудили судьбу Украины Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Общество Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве «С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Происшествия Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Политика Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".

Здоровье Названы самые полезные и вредные продукты для мозга Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.

Политика Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.

Теннис Медведев и Надаль начали финальный матч US Open В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Экономика «Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.