Футбол

Donday.ruDonday.ruФК «Ростов» обыграл сборную Сирии

В товарищеском миротворческом матче сильнее оказались футболисты "Ростова" - 3:0. В ведущих лигах Европы сейчас перерыв на матчи сборных команд. В образовавшемся перерыве ФК «Ростов» решил провести товарищеский матч со сборной командой Сирии.
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08.09.2019 / «Ростов» - Сирия. Обзор матч

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