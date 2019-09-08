Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Ростов» разгромил сборную Сирии

«Ростов» обыграл сборную Сирии в товарищеском матче. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:0. В начале игры у хозяев прямой красной карточкой был удален Мацей Вилюш, однако его место занял Евгений Чернов, после чего команды продолжили игру равными составами.
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В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
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В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
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Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия

Тициан Бонапас (Tiziana Bonapace), директор подразделения по снижению риска бедствий UN ESCAP в Бангкоке, отмечает: «Современные технологии способны помочь в определении местонахождения людей, которые подвергаются наибольшему риску, предупредить их до наступления стихийного бедствия и оказать целевую помощь после».
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В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

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Домодедово перечеркивают полосы

В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
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В Хорватии нашли останки пришельцев, которые властвовали на Земле в V-VI веках до нашей эры

Исследователям древних артефактов удалось наткнуться в Хорватии на останки существ внеземного происхождения.
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Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.
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Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
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«Романов появится в «Монреале» через год», — рассказал функционер в эфире TSN.
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Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

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Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
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