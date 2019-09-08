Футбол
Матч ТВ«Ростов» разгромил сборную Сирии
«Ростов» обыграл сборную Сирии в товарищеском матче. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:0. В начале игры у хозяев прямой красной карточкой был удален Мацей Вилюш, однако его место занял Евгений Чернов, после чего команды продолжили игру равными составами.
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«Ростов» разгромил Сирию в товарняке. Матч мог пройти летом в Дамаске, но ФИФА отказала
Sports.ruвчера в 18:30
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В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
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В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
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В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
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Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
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Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
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РИА Новости вчера в 13:19