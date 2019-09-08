Футбол
Матч ТВ«Ростов» разгромил сборную Сирии
«Ростов» обыграл сборную Сирии в товарищеском матче. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:0. В начале игры у хозяев прямой красной карточкой был удален Мацей Вилюш, однако его место занял Евгений Чернов, после чего команды продолжили игру равными составами.
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«Ростов» разгромил Сирию в товарняке. Матч мог пройти летом в Дамаске, но ФИФА отказала
Sports.ruвчера в 18:30
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Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
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Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости вчера в 01:00
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время произвольной программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.
Газета.Ru вчера в 11:45
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил гонщика «Феррари» Шарля Леклера с победой на Гран-при Италии.
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Свободная Пресса вчера в 13:45
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В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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