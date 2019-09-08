«Ростов» обыграл сборную Сирии в товарищеском матче. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:0. В начале игры у хозяев прямой красной карточкой был удален Мацей Вилюш, однако его место занял Евгений Чернов, после чего команды продолжили игру равными составами.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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