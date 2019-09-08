Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче

«Ростов» разгромил в товарищеском матче сборную Сирии. Итоговый счёт встречи — 3:0. Все голы в матче были забиты в первом тайме. Дублем в составе жёлто-синих отметился Арсений Логашов.
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ФК «Ростов» крупно обыграл в «матче мира» Сирию

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08.09.2019 / «Ростов» - Сирия. Обзор матч

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