Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче

Футболисты "Ростова" на своем поле нанесли поражение сборной Сирии в товарищеском матче. Игра, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Арсений Логашов (14-я и 27-я минуты), один гол забил Александр Саплинов (40).
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