Футбол
РИА Новости«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
Футболисты "Ростова" на своем поле нанесли поражение сборной Сирии в товарищеском матче. Игра, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Арсений Логашов (14-я и 27-я минуты), один гол забил Александр Саплинов (40).
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Наука
Японские ученые обнаружили в Охотском море новый вид китов
Интересант 12:34
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 16:15
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Политика
В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM 15:42
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда вчера в 06:59
Происшествия
В Финляндии потерпел крушение сверхлегкий самолет
На западе Финляндии в городе Эура потерпел крушение сверхлегкий самолет. Пилоту небольшого воздушного судна удалось спастись.
Комсомольская правда 16:23
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways (" Бритиш эйруэйрз") была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Гаджеты
Lenovo представила планшеты Smart Tab M8 и M10
iXBT.com 16:57
Общество
В Москве закрылись избирательные участки
RT на русском 13:07
Футбол
Андре Шюррле — о дочке: «Не могу перестать наслаждаться тобой»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
Спорт-Экспресс 15:51
Гаджеты
Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
Astera 10:07
Происшествия
Двух «яблочников» оштрафовали за незаконную агитацию в Петербурге
Мировой судья судебного участка 18 оштрафовала двух кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» Станислава Диденко и Максима Левко за проведение предвыборной агитации в день тишины.
Политическая Экспертиза 16:19
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Происшествия
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом
РИА Новости 14:29
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости вчера в 12:39
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Футбол
Что произошло в отборе к Евро. Рекорды Италии, Рамоса, провал Греции
Румыния выигрывает, когда Пушкаш забивает В этом отборе для Румынии все просто: она выигрывает, когда Пушкаш забивает.
Бомбардир.ру 17:45
Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:17
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика
Появились первые результаты выборов губернатора Мурманской области
Среди кандидатов в губернаторы Мурманской области результаты оказались следующими: Андрей Чибис 301 Максим Белов 95 Михаил Антропов 46 Василий Буров 12 Геннадий Тупикин 9 Виталий Измайлов 8 Напомним, избирательные участки закрылись в Мурманской области, в 20.00.
Северпост 13:47
Политика
Предварительные итоги. Как прошел единый день голосования в России
Телеканал 360° 16:53
Политика
Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины
Обмен удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной приветствуют в госдепартаменте США.
REGNUM 13:10
Политика
Путин и Додон обсудят в Кремле поставки газа в Молдавию
Невские Новости вчера в 07:57