Футбол
Metaratings«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»
В рамках паузы на игры сборных, «Краснодар» и «Ростов» провели товарищеский матч, участие в котором принял Павел Мамаев, не так давно вышедший из тюрьмы. Исход матча определил один забитый гол в исполнении защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
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Мамаев впервые сыграл за «Ростов» после тюрьмы. В товарняке против бывшего клуба
Sport24.ruвчера в 10:05
Мамаева проводили аплодисментами после замены в товарищеском матче с «Краснодаром»
Sports.ruвчера в 09:27
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