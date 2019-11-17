Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии. Стартовый состав команды опубликован на странице клуба в Twitter. Соперником "Ростова" будет "Краснодар".

Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Экономика Российские инвесторы отказались от вложений в недвижимость в Европе Российские инвесторы временно отказались от вложений в недвижимость в Европе из-за политических рисков на континенте и роста привлекательности сделок по покупке активов в России.

Общество «Яндекс» поменяет структуру управления компанией Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Происшествия Ущерб от коррупции в России превысил 100 млрд рублей «Размер причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей», — добавил представитель МВД РФ, слова которого приводит журнал «Полиция России».

Общество В Бийске полицейские провели обыск в мэрии Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.

Экономика Компания HP отклонила предложение Xerox о покупке Совет директоров компании-производителя персональных компьютеров и принтеров HP отклонил предложение корпорации Xerox о покупке, сообщается на сайте компании.

Политика ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.