Футбол
DP.RUМамаев сыграет первый матч после выхода из колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии. Стартовый состав команды опубликован на странице клуба в Twitter. Соперником "Ростова" будет "Краснодар".
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Мамаев впервые сыграл за «Ростов» после тюрьмы. В товарняке против бывшего клуба
Sport24.ruвчера в 10:05
Мамаева проводили аплодисментами после замены в товарищеском матче с «Краснодаром»
Sports.ruвчера в 09:27
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