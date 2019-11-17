Футбол
RT на русском«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара». Команды провели на поле два тайма по 40 минут.
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Экономика
Граждане потратились на врачей и капремонт
Увеличение доли жилищных услуг, вероятно, полностью объясняется введением платежа за капремонт — их доля росла параллельно с запуском соответствующих фондов и постепенным ростом платежной дисциплины.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Общество
Циклон принес во Владивосток дождь со снегом, грозу и сильный ветер
Южный циклон стал причиной дождя со снегом, грозы и порывистого ветра во Владивостоке, за ночь в городе выпало более 40 мм осадков, сообщили ТАСС в пресс-службе Примгидромета.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Врана забил буллит в стиле Дацюка
Политика
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма
Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Армия и оружие
Украинские военные ликвидировали боевика из ДНР
Украинские военные сообщили о ликвидации «опасного боевика» из Донецкой народной республики.
Общество
В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза
Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
Общество
В Общественной палате объяснили причины трагедии в Благовещенске
Зампред комиссии по образованию ОП РФ Людмила Дудова видит причины трагедии в «отсутствии консолидации силовых ведомств, министерств просвещения и образования».
Наука
Фронтир нейронаук. Созданы красные сенсоры для кальциевого имадженинга
Авторы предложили сразу две «линейки» сенсоров: красный RCaMP3 (пик интенсивности около 600 нм), который создан на основе одного из самых ярких красных флуоресцентных белков, известных на настоящий момент (mRuby3) и сенсор дальнего красного диапазона, Far Red (FR)-GECOs (пик интенсивности более 650 нм), который основан на белке mKelly.
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон на борту совершил экстренную посадку
Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вынужден был приземлиться обратно в аэропорт из-за технической неисправности, сообщает CNN.
Политика
В Китае назвали четыре слабых места России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории.
Политика
Митинг против Трапезникова в Элисте собрал 2 тысячи человек
Напомним, 11 ноября бывшая учительница Бадма Катаева была оштрафована на пять тысяч рублей за участие в акции протеста против назначения врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова, которая прошла 1 октября.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
Здоровье
Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Ученые предупредили общественность о том, что в мире уже развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Общество
СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака
Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Футбол
Футбольный матч ПФЛ в Астрахани завершился массовой дракой
Футбол
Талалаев: Вилков находился в потрясении после своего отстранения
Понятно, что Вилков находился в потрясении после своего отстранения и необходимо время, чтобы снова войти в игру.
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»
Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Политика
Моралес допустил начало гражданской войны в Боливии
Бывший президент Боливии Эво Моралес выразил обеспокоенность тем, что кризис в стране может привести к гражданской войне, сообщает EFE.