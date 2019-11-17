Футбол
RT на русском«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара». Команды провели на поле два тайма по 40 минут.
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Китайский мобильный оператор Chine Mobile назвал лучший смартфон уходящего года.
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Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени
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Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
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Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
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В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
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Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии
Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
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Бюджетные смартфоны могут быть опасными для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
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Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Энергетика
Россия увеличила нефтяные доходы в 2019 году — МЭА
Нефтяная выручка России в 2019 году, несмотря на снижение добычи нефти на 75 тыс. баррелей в сутки относительно 2016 года, выросла на $170 млн — до $670 млн в день.
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Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
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Новый руководитель НИИТО Новосибирска просит штат и новые площади
«Сегодня можно говорить о достижении промежуточных результатов в решении очень важной для региона задачи», — констатирует Андрей Корыткин и дипломатично благодарит директора АНО «Клиника НИИТО» за поддержку и профессионализм.
Политика
США и ЕС призвали власти Грузии и оппозицию к диалогу
Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии обеспокоены провалом конституционной реформы по поводу перехода на пропорциональную систему парламентских выборов в 2020 году и призывают власти и оппозицию республики к диалогу для восстановления доверия.
Транспорт
Определена стоимость абонементов в зоне «Пригород» на МЦД
Правительства Москвы и области утвердили типы и стоимость абонементов, которые будут использоваться в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД).
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США раскрыли «типичный» план нападения на Россию
На специальном брифинге, как пишет издание, американские военные различных подразделений, подотчетные Шестнадцатой воздушной армии, рассмотрели «типичную задачу» ВВС — «как победить российские эшелонированные системы ПВО».
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Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
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Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
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Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Общество
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Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
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В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
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