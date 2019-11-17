В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара». Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Наука Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новый способ лечения вызванного употреблением спиртного поражения печени, которое нередко приводит к тяжелому алкогольному гепатиту и быстрой смерти.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Гаджеты Бюджетные смартфоны могут быть опасными для пользователей Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.

Единоборства Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».

Политика Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

Политика В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.

Энергетика Россия увеличила нефтяные доходы в 2019 году — МЭА Нефтяная выручка России в 2019 году, несмотря на снижение добычи нефти на 75 тыс. баррелей в сутки относительно 2016 года, выросла на $170 млн — до $670 млн в день.

Здоровье Новый руководитель НИИТО Новосибирска просит штат и новые площади «Сегодня можно говорить о достижении промежуточных результатов в решении очень важной для региона задачи», — констатирует Андрей Корыткин и дипломатично благодарит директора АНО «Клиника НИИТО» за поддержку и профессионализм.

Политика США и ЕС призвали власти Грузии и оппозицию к диалогу Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии обеспокоены провалом конституционной реформы по поводу перехода на пропорциональную систему парламентских выборов в 2020 году и призывают власти и оппозицию республики к диалогу для восстановления доверия.

Транспорт Определена стоимость абонементов в зоне «Пригород» на МЦД Правительства Москвы и области утвердили типы и стоимость абонементов, которые будут использоваться в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД).

Футбол Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией 17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".