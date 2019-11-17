Футбол

RT на русскомRT на русском«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара». Команды провели на поле два тайма по 40 минут.
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Павел Мамаев: Счастлив вернуться на поле, спасибо болельщикам

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«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» в товарищеском матче

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«Не знай мы, что он год не играл, никто и не заметил бы». Тренер «Ростова» — о первом матче Мамаева

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Sport24.ru10:05

«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче, Мамаев провел на поле 53 минуты

Матч ТВ09:46

Мамаева проводили аплодисментами после замены в товарищеском матче с «Краснодаром»

Sports.ru09:27

Футбольный «Краснодар» одержал победу над «Ростовом» 1:0

КП - Кубань10:21
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Опытный образец вертолёта VRT500 планируют изготовить в 2020 году

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Взрыв прогремел в общежитии Киева

В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.
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Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
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Чижов: Брюссель загнал себя в угол

Брюссель загнал себя в угол собственной политикой в отношении России, в частности антироссийскими санкциями, считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
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Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу

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Ранее News.ru писал о том, что жители Ирана протестуют из-за повышения цен на бензин.
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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет снизить зарплаты двоим игрокам команды.
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Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
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Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
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Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург и выйти на Евро-2020

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Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
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В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

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В воскресенье, 17 ноября, в 17:00 (МСК) состоится матч заключительного десятого тура квалификационного раунда Чемпионата Европы 2020 между национальными сборными Сербии и Украины.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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