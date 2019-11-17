Футбол

RT на русскомRT на русском«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара». Команды провели на поле два тайма по 40 минут.
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Павел Мамаев: Счастлив вернуться на поле, спасибо болельщикам

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Лучшие моменты матча «Краснодар» — «Ростов»

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Sports.ruвчера в 09:27

Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Краснодаром»

Sportbox.RUвчера в 07:11
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Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
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На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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Названа причина задержания чиновников в Бийске

Судя по официальной информации городской мэрии, причина, по которой градоначальника Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии попросили последовать за сотрудниками правопорядка, связана со строительством многоквартирных домов по улице Спекова.
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Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

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Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
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Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум

В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
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В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
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Политика

В Крыму назвали знаком Зеленскому возвращение украинских кораблей

Ранее 18 ноября в Верховной Раде заявили, что передача Украине задержанных кораблей станет небольшим шагом к примирению Москвы и Киева.
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Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
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Обвиняемый в убийстве главы ингушского Центра «Э» заочно арестован

Басманный суд Москвы 18 ноября санкционировал заочный арест Курейша Картоева по обвинению в убийстве в столице главы ингушского Центра по противодействию экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
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Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
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Константин Богомолов и Ксения Собчак после свадьбы живут отдельно

По данным некоторых источников, причиной раздельного проживания стал тот факт, что Богомолову не удается найти общий языку с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.
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Предполагается, что появление в линейке УАЗа турбомотора обязано скорому выходу «Русского Прадо» — глубоко модернизированного внедорожника «Патриот».
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В Мытищах водитель зарезал пешехода

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Стала известна дата старта продаж обновленной Lada 4x4

С 18 ноября каждый день с конвейера будет сходить шесть внедорожников Lada 4x4 с новым салоном, а уже на 27 ноября запланировано 100% начало сборки.
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Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Инсайдерская информация сообщает что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
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Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко

Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.
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Большинство россиян оценили отношения РФ и США негативно

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София Ротару возвращается в Россию на новогодние заработки

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Китайские эксперты назвали лучший смартфон 2019 года

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Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
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Космические полеты вызвали у астронавтов обратный ток крови

В результате у семи добровольцев обнаружились застойные явления, а в некоторых случаях – эпизоды обратного течения крови во внутренней яремной вене.
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Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников

Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
ТК Звезда вчера в 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
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