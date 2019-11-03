Футбол
Панорама Ростова-на-Дону«Ростов» сделал заявление по ситуации с 13-летним болельщиком клуба
Заявление было опубликовано на официальном портале клуба. Сообщается, что между "Ростовом" и "Краснодаром" существует договорённость о выделении бесплатных билетов для болельщиков команды гостей. На сегодняшний матч "быки" выделили для фанатов "желто-синих" 3,5 тысячи билетов.
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Финансы
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).
Ведомости вчера в 02:27
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Бабченко признал, что покинул Украину
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Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 12:18
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37
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Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
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Политика
Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ
Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.
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Взгляд.ру 04:24
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Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
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WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине
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Форвард «Оттавы» Сабурин покинул матч НХЛ против «Бостона» на носилках
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Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса
В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
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«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней
RT на русском 03:17
Политика
В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ
Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.
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ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
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Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
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В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости вчера в 04:54
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда 31 октября в 11:22
Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
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Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актрис и актеров
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Общество
Муж Анастасии Заворотнюк спас Татьяну Навку на льду в Петербурге
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка попала в опасную ситуацию во время ледового мюзикла «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге.
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Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
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Футбол
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
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Происшествия
Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти
57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
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Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
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Общество
Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова
Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.
Известия вчера в 15:17
Финансы
Курс валют сегодня: рубль растёт по отношению к доллару и евро
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Свободная Пресса 01 ноября в 03:22